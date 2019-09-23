İsrail polisi Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde gece yapılan operasyonda, "polislere yönelik saldırılara karıştığı" iddia edilen 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında 18 yaş altı çocukların da olduğu vurgulanan açıklamada, "şüphelilerin" mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, polisin bölgede şiddet olaylarının çıkmasını engellemek için operasyonlarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da da gece düzenledikleri operasyonlarda 29 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Gece baskınları ve "idari tutukluluk" uygulaması

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.