İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gençlerin neden gözaltına alındığı anlaşılmazken, İsrail polisinden de bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail makamlarının Sundus Uveys adlı Filistinli bir gazeteciyi, Mescid-i Aksa'dan 3 ay uzaklaştırdığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail güçleri bu yılın başından itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te 750 Filistinliyi gözaltına aldı.