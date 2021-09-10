İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi ağır yaraladı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ağır yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda meydan geldiği belirtilen olayda bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ateş edilerek "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin basınında yer alan haberlerde ise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişinin İsrail polisinin ateş açması sonucu ağır yaralandığı vurgulandı.

Olayın ardından İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinin kapılarını bir süreliğine kapattı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre polis, bölgedeki gerginliği dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.