Son Dakika Haberleri: İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

1 saat önce

İsrail polisi, Kudüs'te düzenledikleri bir baskın sırasında Filistinli bir genci öldürdü ardından gencin naaşının bulunduğu hastaneyi basarak bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü, System.String[]
İsrail polisi, Kudüs'te düzenledikleri bir baskın sırasında Filistinli bir genci öldürdü ardından gencin naaşının bulunduğu hastaneyi basarak bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Kudüs'ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasını basarak 20 yaşındaki Flistinli Muhamad Samir Obaid'i ağır yaraladı. Ağır yaralanan Obaid kaldırıldığı Hadasa hastanesinde hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail polisi Filistinli Obaid'in cenazesi hastaneden çıkartmak isteyen Filistinlilere hastanede bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail polisinin hastaneye saldırısında bir Filistinli gözaltına alındı. - KUDÜS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kudüs, İsrail, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü Platonik aşık dehşet saçtı! 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 00:59:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]