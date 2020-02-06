İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

6 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te polise ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü, System.String[]

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te polise ateş açtığı gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarında "sınır polisine" ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir polisin hafif yaralandığı, "saldırganın" etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İsrail basını söz konusu Filistinlinin olay yerinde öldüğünü yazdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu bütün Eski Şehir bölgesinin kapıları da İsrail polisince geçici süreliğine kapatıldı.

Batı Kudüs'te sabah saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda biri ağır 12 İsrail askeri yaralanmıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıda kullanılan araç işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında terk edilmiş olarak bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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