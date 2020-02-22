İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika

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İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
6 saat önce
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:06 Kaynak: AA
İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. İsrail sağlık ekipleri, şehit edilen Filistinlinin cenazesini olay yerinden kaldırdı.
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