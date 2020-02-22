İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika
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İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

6 saat önce

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polisleri bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. İsrail sağlık ekipleri, şehit edilen Filistinlinin cenazesini olay yerinden kaldırdı.

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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