İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı

42 dakika önce

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarındaki El-Gazali Meydanı'nda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için için dezenfeksiyon yapan Filistinli 4 genç, İsrail polislerince gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerin Eski Kudüs'teki El-Halil Kapısı'nda bulunan El-Kışle Polis Merkezi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail istihbaratı da 16 Mart'ta Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesisi dezenfekte eden 12 genci gözaltına almıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail istihbaratının, 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirmişti.

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:28 Kaynak: AA

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