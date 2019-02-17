Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi Kudüs'te Filistinli Bir Aileyi Zorla Evinden Çıkardı

İsrail Polisi Kudüs'te Filistinli Bir Aileyi Zorla Evinden Çıkardı

1 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli bir aileyi zorla evlerinden çıkardı.

İsrail Polisi Kudüs'te Filistinli Bir Aileyi Zorla Evinden Çıkardı, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli bir aileyi zorla evlerinden çıkardı.

İçinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu.

"Gaiplik Yasası"na istinaden sabah saatlerinden itibaren Ebu Asab ailesinin bulunduğu bölgeyi kuşatma altına alan İsrail polisi, 65 yıldır yaşadıkları evi "Yahudi yerleşimcilere" teslim etmek üzere Ebu Asab ailesini zorla evden çıkardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, aileyi evden çıkarmadan önce baba Hatem Ebu Asab'ı darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail, "Gaiplik Yasası" ve evlerin ya da toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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