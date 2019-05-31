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İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir genci şehit etti

40 dakika önce

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçen Yahudilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 18 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir genci şehit etti, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçen Yahudilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 18 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Abvin beldesi sakinlerinden Yusuf Vecih adlı 18 yaşındaki Filistinli genç bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu "iddiasıyla" İsrail polisi tarafından şehit edildiği belirtildi.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise, biri ağır olmak üzere iki İsraillinin Filistinli bir "terörist" tarafından yaralandığı belirtilerek, Filistinli "teröristin" polis ateşiyle öldürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:20 Kaynak: AA
İsrail, Güncel
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