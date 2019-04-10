İsrail Polisi Kudüs'te Filistinli Gençleri ve Çocukları Gözaltına Aldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden biri çocuk 3 Filistinliyi gözaltına alırken, 4 Filistinli çocuğa da ev hapsi verdi.

KUDÜS (AA) – İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden biri çocuk 3 Filistinliyi gözaltına alırken, 4 Filistinli çocuğa da ev hapsi verdi.



Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Rami Necip isimli genci ve Yusuf El Havaş adlı Filistinli genci de Eski Şehir'deki evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi.



Haberde ayrıca, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinde bulunan evlerinden gözaltına alınan ve yaşları 13 ila 15 arasında değişen 4 Filistinli çocuk üçüncü bir tarafın kefaletiyle serbest kalırken, çocuklara 5 gün ev hapsi verildiği kaydedildi.



Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre adı henüz öğrenilemeyen Filistinli bir çocuk, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisince hakaret edilip tartaklandıktan sonra yaka paça gözaltına alındı.



Filistinli çocuğun İsrail polisince şiddet uygulanarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması, İsrail güçlerine karşı büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.



İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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