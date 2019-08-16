İsrail polisi Kudüs'te Filistinli iki gencin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
34 dakika önce
İsrail polisi Kudüs’ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçaklayan iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
İsrail
polisi Kudüs
'ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçaklayan iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
Yetkililer, iki gencin de 18 yaşından küçük olduğunu belirtti fakat kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı Bot gezisinde dehşet! Timsah, çocuğu ailesinin yanında diri diri yedi