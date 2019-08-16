Son Dakika Haberleri: İsrail polisi Kudüs'te Filistinli iki gencin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
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İsrail polisi Kudüs'te Filistinli iki gencin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

34 dakika önce

İsrail polisi Kudüs’ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçaklayan iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

İsrail polisi Kudüs'te Filistinli iki gencin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
İsrail polisi Kudüs'ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçaklayan iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Yetkililer, iki gencin de 18 yaşından küçük olduğunu belirtti fakat kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.
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İsrail, Kudüs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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