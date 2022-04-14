İsrail polisi Kudüs'te, ramazanın ikinci cumasına denk gelen Hamursuz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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İsrail polisi Kudüs'te, ramazanın ikinci cumasına denk gelen Hamursuz Bayramı'na hazırlanıyor

14.04.2022 18:04
İsrail polisi Kudüs'te, ramazanın ikinci cumasına denk gelen Hamursuz Bayramı'na hazırlanıyor

İsrail polisi, ramazan ayının ikinci cuması ve Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nın ilk günü nedeniyle yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yoğun güvenlik önlemleri alacak.

İsrail polisi, ramazan ayının ikinci cuması ve Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nın ilk günü nedeniyle yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yoğun güvenlik önlemleri alacak.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, yarın, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları trafiğe kapatacak.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Yahudilerin ibadet ettiği Ağlama (Burak) Duvarı ve Hristiyanların kutsal mekanı Kıyamet Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Eski Şehir, çevresi ve kentin diğer noktalarında binlerce güvenlik gücünün takviye olarak görev alacağı belirtildi.

İsrail ve Filistin'de artan tansiyon

Yahudi nüfusun yoğunlukta olduğu İsrail, cuma günü başlayacak Hamursuz Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Hristiyanlar da Paskalya Bayramı'nı 17 Nisan'da kutlayacak.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti. Söz konusu adım Filistin sokağında büyük tepkiyle karşılanmış, tansiyonun iyice yükseleceği endişelerini artırmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Naftali Bennett ve diğer üst düzey isimler yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı için kurbanlarını Aksa'da kesmesine izin verilmeyeceğini, kutsal mekanlardaki statükonun korunacağını ifade etmişti.

Hamursuz Bayramı'yla fanatik Yahudilerin, İsrail polisi denetimi altında Filistinli nüfusu rahatsız eden Mescid-i Aksa baskınlarını artırabileceği bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin, cuma ve cumartesi günü Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Eski Şehir bölgesinde yaşanacak insan hareketliliğinde olası bir kıvılcımın bölgede yüksek seyreden tansiyonu daha da artırmasından endişe ediliyor.

İsrail ve Filistin'de artan gerilim ve şiddet

İsrail içinde 4 hafta içinde gerçekleşen 4 ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarında 25'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesiyle bölgede şiddet daha da yükselmişti.

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Hamursuz Bayramı, Doğu Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Kudüs'te, ramazanın ikinci cumasına denk gelen Hamursuz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi Kudüs'te, ramazanın ikinci cumasına denk gelen Hamursuz Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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