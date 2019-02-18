İsrail Polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne Giden Tüm Kapıları Kapatarak, Müslümanların Giriş ve...
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IHAAW141318-ASA/18-02-2019- İsrail polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi.
IHAAW141318-ASA/18-02-2019
- İsrail polisi Kudüs'teki El Aksa Camii'ne giden tüm kapıları kapatarak, müslümanların giriş ve çıkışlarını engelledi. 18.02.2019 14: 13: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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