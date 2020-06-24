İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü - Son Dakika

İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.

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Yapımı ve onarımı TİKA'nın sağladığı fonla Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni ve İsrail makamlarının bilgisi dahilinde 2008'de tamamlanan Yusufiye Mezarlığının duvarında yer alan ve üstünde Türk bayrağının da bulunduğu TİKA tabelaları İsrail polisince söküldü.

İsrail Polisi Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesince dün verildiğini ve bu sabah da polis tarafından uygulandığını belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yetkililerinin AA'ya gönderdiği yazılı açıklamada, söz konusu tabelaların "izinsiz" asıldığı iddiasıyla söküldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan mezarlıklar dahil tüm İsalim eserlerin yönetiminden Kudüs İslami Vakıfllar İdaresi sorumlu.

Söz konusu alanlarda çalışma yapılması için İsrail makamlarıyla gerekli koordinasyon Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütüyor.

İsrail polisinin bu sabah söktüğü TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Müslüman Mezarlıklar Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, İsrail polisinin kırarak söktüğü bu tabelaların, Kudüs halkının Türkiye'ye teşekkür ve minnetinin bir ifadesi olduğunu belirtti.

Ebu Zehra, mezarlığın duvarlarının ve çevre düzenlemesinin 2008 yılında yapıldığını hatırlatarak, söz konusu yapım ve onarım çalışmalarının tamamının İsrail makamlarının izni ve bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin tabelaları sökmesini tarihi yok etme girişimi olarak değerlendiren Ebu Zehra, "Bu yapılanı reddediyoruz. İsrail, Türkiye'nin Kudüs'te yaptıklarının izlerini silemez." dedi.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:19 Kaynak: AA

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