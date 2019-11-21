Son Dakika Haberleri: İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı
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İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını belirtti.

Gays'ın neden gözaltına alındığına ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

Kudüs Valisi Gays, en son 14 Ekim'de yine evine düzenlenen baskının ardından İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, yaklaşık 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca toplam 13 kez gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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