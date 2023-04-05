İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı

05.04.2023 18:25
İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esir İşleri Heyetinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, baskında gözaltına alınanların sayısının 400'ü geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polisinin gözaltına aldığı Filistinlileri, "Mescid-i Aksa'dan ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden bir hafta süreyle uzak durmak" şartıyla serbest bırakmaya başladığı bildirildi.

Gözaltına alınanlara ilişkin yayınlanan videoda, İsrail polisinin gözaltına alınanları numaralandırdığı ve elleri kelepçeli bazı kişileri, başlarını eğmeye zorlamak için darp ettiği görülüyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de baskın sırasında 450 Filistinlinin gözaltına aldığı ve bunlardan 40'ının gözaltı süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

İsrail polisi daha önce Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 350'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 25 Filistinliyi ayakta tedavi ettiği, iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı Cezayir'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama Cezayir'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına kınama Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinli gözaltına aldı Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinli gözaltına aldı

Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:21 16 yaşındaki kız "hastayım" dedi, doğum yaptı
18:35 Samsun'da otomobil, tramvay istasyonuna daldı! O anlar kamerada
18:18 Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
18:14 Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
18:07 Fenerbahçe'de olay üstüne olay! Ali Koç istifaya kalkıştı, Uğur Dündar izin vermedi
17:40 EYT'de büyük heyecan! İlk ödemeler yapılıyor
17:29 Güney Afrika'da koltuğunun altında kobra yılanı gören Güney Afrikalı pilot acil iniş yaptı
17:33 Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakıma kaldırıldı
17:04 Toplu iş sözleşmesinde mutlu son! Kartepe Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin TL oldu
17:32 UEFA'dan en çok gelir kazanan takımlar açıklandı! İşte Türk takımlarının listedeki yerleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 19:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement