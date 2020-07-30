- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli genci gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli genci gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli genci gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 200'den fazla İsrailli ile giren İsrail polisi, 5 Filistinli genci gözaltına aldı. Filistinliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirmek için toplanırken, İsrailliler bu sırada içeri girdi. İsrail polisi İsrailliler için yol açmaya çalışırken arbede yaşandı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinli gençlerin İsrail polisi tarafından soruşturma merkezine götürüldüğü bildirildi.

Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul ediliyor.