İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında, biri kadın, 5 Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darp ettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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