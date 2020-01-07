İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında, biri kadın, 5 Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin gözaltılar öncesinde, aynı bölgede bazı Filistinlileri darp ettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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