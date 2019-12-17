İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 5'i genç kız 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında kimlikleri bilinmeyen 6 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Aralarında 5 genç kızın da yer aldığı Filistinlilerin Kudüs'teki bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Filistinlilerin neden gözaltına alındığına ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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