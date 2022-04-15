İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi - Son Dakika
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

15.04.2022 10:35

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

En az 90 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da 3 polisin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada birkaç gündür paylaşılan görüntülerde fanatik Yahudiler, bugün başlayan Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da keseceklerini söylemişti.

İsrail'de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve üst güvenlik yetkilileri, fanatik Yahudilerin bu adımına izin verilmeyeceğini, Aksa'daki statükonun korunmaya devam edeceğini açıklamıştı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi - Son Dakika
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