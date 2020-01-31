İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı

7 saat önce

İsrail polisinin, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda Filistinli sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

İsrail polisi, namazdan sonra Mescid-i Aksa'daki cemaati iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışırken Filistinliler buna tepki gösterdi.

Bunun üzerine İsrail polisi plastik mermilerle cemaatin üzerine ateş açtı.

10 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'daki sağlık kaynakları, İsrail polisinin saldırısında 10 Filistinlinin yaralandığını, 3 Filistinlinin ise Harem-i Şerif'ten çıkarken gözaltına alındığını aktardı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı: 10 yaralı

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:01 Kaynak: AA
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