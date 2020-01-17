İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı - Son Dakika

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.