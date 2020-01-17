İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

6 saat önce

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:39:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]