İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı - Son Dakika

İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'da tatlı dağıtan Filistinli bir kadının gözaltına alınmasına tepki gösteren cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan cemaate tatlı dağıtan Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

Cemaat, Filistinli kadının tatlı dağıttığı için darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İsrail polisi ise tepki gösteren cemaate saldırarak, onları da gözaltına almakla tehdit etti.

İsrail polisi, yaklaşık bir aydır cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.