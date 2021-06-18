İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da, aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"nde Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi.

Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı.

Hazreti Muhammed lehine slogan atan Filistinliler, bir süre sonra Harem-i Şerif'in avlularında yürüyüşe geçti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Silsile (Zincirli) Kapısı bölgesinde Filistinlilere plastik mermiyle ateş açtı.

İsrail polisinin müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bazı Filistinliler yaralandı. Mescid-i Aksa'daki olaylar devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişlerdi.