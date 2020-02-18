İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli eski milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli eski milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli eski milletvekilini gözaltına aldı

7 saat önce

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili aşırı sağcı Haham Yehuda Glick'i gözaltına aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli eski milletvekilini gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili aşırı sağcı Haham Yehuda Glick'i gözaltına aldı.


İsrail Parlamentosu Knesset'in eski üyesi Yehuda Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yapan Yahudilere müdahale etti. İsrail medyasına göre, İsrail polisi Mescidi Aksa'da "kışkırtıcı eylemler" yaptığı gerekçesiyle aşırı sağcı fanatik Haham Yehuda Glick'i gözaltına aldı. Glick, İsrail polisi tarafından soruşturma merkezine götürüldü.


Eski milletvekili Haham Glick fanatik Yahudi grubuyla Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenliyor. - KUDÜS

Doğu Kudüs, İsrail, Haham, Aksa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı
Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli eski milletvekilini gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]