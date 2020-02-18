İsrail polisi Mescid-i Aksa'da İsrailli vekili gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli eski milletvekili aşırı sağcı Haham Yehuda Glick'i gözaltına aldı.

İsrail Parlamentosu Knesset'in eski üyesi Yehuda Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda ayin yapan Yahudilere müdahale etti. İsrail medyasına göre, İsrail polisi Mescidi Aksa'da "kışkırtıcı eylemler" yaptığı gerekçesiyle aşırı sağcı fanatik Haham Yehuda Glick'i gözaltına aldı. Glick, İsrail polisi tarafından soruşturma merkezine götürüldü.

Eski milletvekili Haham Glick fanatik Yahudi grubuyla Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenliyor.

(İHA)