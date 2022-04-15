İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı - Son Dakika
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı

15.04.2022 11:34

- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman'a İsrail polisinin saldırması sonucu 152 kişi yaralandı.

- İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman'a İsrail polisinin saldırması sonucu 152 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı. Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

400 Müslüman tutuklandı

Mescid-i Aksa'nın yöneticisi Şeyh Omar-Al-Kiswani, İsrail güçlerinin 400 kişiyi tutukladığı açıkladı.

İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı, Ramazan ayının ikinci Cuma namazına katılması planlanan binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa'da namaz hazırlığı yaptığı esnada düzenlendi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı - Son Dakika
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