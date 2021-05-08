İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

08.05.2021 09:18

Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran İsrail polisinin müdahalesi sonucunda 205 kişinin yaralandığı öğrenildi. İsrail'in tepki çeken saldırısına Türkiye'den sert açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saldırıyı kınayarak, "Filistin halkının haklı davasında yanlarındayız" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu 'menfur ve pervasız' saldırının durması için çağrı yaptı.

Cuma namazı sonrası Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da akşam ve yatsı namazını kılmak için toplandı. İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.

205 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda, 205 Filistinli'nin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz, göz ve göğüsten olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayı'nın, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

"BU PERVASIZ SALDIRILAR DERHAL DURMALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşananları kınayarak "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" dedi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINDA YANLARINDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız"

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

"ŞİDDET VE ZULÜM EKEN BARIŞ BİÇEMEZ"

Yapılan zulme dikkat çeken TBMM Mustafa Başkanı Şentop "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez" diyerek terörü lanetledi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterenler arasındaydı. Çelik, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz"

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

DİYANET'TEN KINAMA

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da kınama geldi. Erbaş, "İslam aleminin Kudüs'e sahip çıkmasını, Kudüs'ün yanında yer almasını dile getirmeye çalışıyoruz. Orada 1948 yılından beri Filistinlilere bir zulüm yapılıyor. Bu yapılanları kabul etmiyoruz. Mazlumların yanında yer alıyoruz" dedi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir" sözleriyle çirkin saldırıyı kınadı.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldıran İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize, İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

KARAMOLLAOĞLU: TÜM YAPTIKLARININ HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İşgalci İsrail, şimdi de Müslümanların göz bebeği ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırıyor. İslam dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilerek, tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır.

Hiç vakit kaybetmeksizin, cuma gününe, Ramazan ayına, Kudüs şehrine ve Mescid-i Aksa'ya aynı anda saldıran işgalcilere, bir an evvel hak ettikleri karşılık misliyle verilmelidir. Söylenecek sözler artık tükenmiştir, acilen somut adımlar atılmalıdır.

Tüm İslam alemine çağrıda bulunuyorum: Gün, ilk kıblemize, onurumuza, namusumuza ve izzetimize sahip çıkma günüdür. Zaman, zalimlere haddini bildirme zamanıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

İşte hain saldırının ardından çekilen kareler;

Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

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Son Dakika Dünya İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi - Son Dakika Dünya


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