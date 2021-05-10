İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12) - Son Dakika

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere biber gazı ve ses bombaları atması

Filistinlilerin İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi

Mescid-i Aksa'daki Filistinliler ile İsrail polisi arasındaki çatışmalar

İsrail polisinin yaraladığı Filistinlilerden detaylar

İsrail polisinin bir Filistinliyi sert şekilde darbetmesinden detay KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.