İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti

7 saat önce

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale ettiği, 2 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti, System.String[]

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale ettiği, 2 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle cemaate saldırdı.

Cemaate karşı göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisinin 2 kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Mescid-i Aksa'nın içinde "bir şüphelinin" sorgulandığı sırada kaçmaya çalıştığı ve polise saldırdığı iddia edildi. Açıklamada, söz konusu kişiye göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği ve gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail polisinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu dokunulmazlık başvurusu yapacak
Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı

Son Dakika Haberleri
03:08 "Libya tezkeresi" Resmi Gazete'de - Son Dakika
02:36 Bağdat Havalimanı saldırısında Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:24 Şehidin Ankara'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
02:22 Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye "Başbakan tarafından darbe yapılıyor" iddiası - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 03:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]