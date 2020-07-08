İsrail polisi, Mescid-i Aksa görevlisini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, Mescid-i Aksa görevlisini gözaltına aldı

İsrail polisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam el-Hallak'ı gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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