Son Dakika Haberleri: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren...
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren...

20 dakika önce

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren..., System.String[]
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:00 Kaynak: AA
İsrail, Aksa, Güncel
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