İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren...
20 dakika önce
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:00 Kaynak: AA
polisi, Mescid-i Aksa
'nın avlusuna baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaate müdahale etti.
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