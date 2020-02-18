İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı

7 saat önce

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ve vakıf görevlisi Kayid Cabir'i gözaltına aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ve vakıf görevlisi Kayid Cabir'i gözaltına aldı.

Filistin Esirler Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinden 2 görevliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermediği kaydedildi.

Batı Şeria'da 8 Filistinli gözaltına alındı

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 8 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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