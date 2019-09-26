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İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını açtı

46 dakika önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden ibadete açtı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını açtı, System.String[]

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden ibadete açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Harem-i Şerif'in kapılarını ibadete kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden açtığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin bıçaklı saldırı girişimi olduğu gerekçesiyle kapattığı Eski Şehir bölgesinin kapıları da yeniden açıldı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söylemişti.

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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