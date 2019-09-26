İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını açtı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden ibadete açtı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Harem-i Şerif'in kapılarını ibadete kapattıktan yaklaşık 2 saat sonra yeniden açtığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin bıçaklı saldırı girişimi olduğu gerekçesiyle kapattığı Eski Şehir bölgesinin kapıları da yeniden açıldı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söylemişti.

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtmişti.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.