Son Dakika Haberleri: İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Yeniden Açtı

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Yeniden Açtı

2 dakika önce

İsrail polisi, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Yeniden Açtı, System.String[]
İsrail polisi, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapıları sabahın erken saatlerinde yeniden açıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip yaptığı açıklamada, dünden beri kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden açıldığını belirtti. Kapıların açılmasının ardından Müslümanlar Mescidi Aksa'da sabah namazını kıldı.

İsrail polisi, dün Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakoluna molotof kokteyli atıldığını iddia etmişti. İsrail polisi, bu olay üzerine öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarının okunmasına izin vermemişti. Dün akşam saatlerinde Filistinliler Mescidi, Aksa'nın kapılarının yeniden açılması için İsrail'e tepki göstererek Aksa çevresinde protesto eylemi gerçekleştirmişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

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