İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızını darp ederek gözaltına aldı
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistinli Mohanad Edris'i darp ederek gözaltına aldı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
polisi, Mescid-i Aksa
'nın muhafızı Filistinli Mohanad Edris'i darp ederek gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahma kapısında görev yapan Filistinli Mohanad Edris'i darp etti. Muhafız Edris darp edildikten sonra İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Edris'in el-Makasıd Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
Öte yandan bu sabah onlarca Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayinler yaptı. - KUDÜS
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