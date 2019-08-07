- İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Muhafızını Darp Ederek Gözaltına Aldı
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- İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızını darp ederek gözaltına aldıKUDÜS - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistinli Mohanad Edris'i darp ederek gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
- İsrail
polisi, Mescid-i Aksa
'nın muhafızını darp ederek gözaltına aldı
KUDÜS - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistinli Mohanad Edris'i darp ederek gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahma kapısında görev yapan Filistinli Mohanad Edris'i darp etti. Muhafız Edris darp edildikten sonra İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Edris'in el-Makasıd Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.
Öte yandan bu sabah onlarca Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayinler yaptı.
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