İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

22.04.2022 09:02
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi, sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekildi.

İsrail polisi, sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekildi.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yaşlı ve kadınları içeri almaya başladı. Filistinli genç erkeklerin bazı kapılarda Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polislerin olduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle içeridekilere müdahale etti.

Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İsrail polisi, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'nın avlusundan kapıların dışına çekildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da sabah namazını binlerce Müslüman eda etti.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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