Son Dakika Haberleri: İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı
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İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı

1 saat önce

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı, System.String[]

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu Mescid-i Aksa'ya giden kapılardan birinde gözaltına aldı. İsrail polisi, çocuğu gözaltına alırken havaya da ateş açtı. Çocuk olayda yara almazken, polisin Mescid-i Aksa'ya giden kapıları kapattığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğun polis tarafından gözaltına alınma anları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun yere yatırılıp, gözaltına alınması

-Polislerin görüntüsü

-Olayı izleyen kalabalık

-Detaylar

Filistin Haber Ajansı, İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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