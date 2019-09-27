İsrail polisi mescid-i aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmekte olan bir çocuğu gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi, 14 yaşında olduğu belirtilen bir çocuğu Mescid-i Aksa'ya giden kapılardan birinde gözaltına aldı. İsrail polisi, çocuğu gözaltına alırken havaya da ateş açtı. Çocuk olayda yara almazken, polisin Mescid-i Aksa'ya giden kapıları kapattığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çocuğun polis tarafından gözaltına alınma anları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun yere yatırılıp, gözaltına alınması

-Polislerin görüntüsü

-Olayı izleyen kalabalık

-Detaylar