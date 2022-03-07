İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı

07.03.2022 19:35
İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarından birinde bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye ateş açtı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarından birinde bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye ateş açtı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kattanin Kapısı yakınında polis memuruna bıçakla saldırdığı öne sürülen bir kişinin silahla "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgeye giriş çıkışların kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada polisin ateş açtığı kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail basınındaki haberlerde, polisin ateş açtığı kişinin Filistinli olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada da İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'na çıkan merdivenlerin altında yatan bir kişiye silah doğrulttuğu ve bir el ateş açtığına yönelik görüntüler yer aldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı
İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı

YORUMLAR
500
İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü

Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement