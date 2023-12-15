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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü - Son Dakika
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

15.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 13:44
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İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü

CUMA NAMAZI KILAN CEMAATE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü

BASIN MENSUBUNU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

İsrail güçleri bölgeden yayın yapmak isteyen basın mensuplarına ise bugün sert müdahalelerde bulundu. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü. Yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte o anlardan kareler;

İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
İsrail polisi, Mescid-i Aksa\'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
YORUMLAR (2)
  • Alparslan Ertugrul: Türk polisi de milleti dövüyor haber yapmıyorsunuz. Yanıtla 0 0
  • Ahmet yilmaz: Ellerine saglik çok îyi yapmislar Yanıtla 14 40

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü - Son Dakika
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