İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.
Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail güçleri bölgeden yayın yapmak isteyen basın mensuplarına ise bugün sert müdahalelerde bulundu. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü. Yaralanan gazeteci ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşte o anlardan kareler;
Son Dakika › İnsan Hakları › İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü - Son Dakika