İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi - Son Dakika
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İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi

17.04.2022 12:42
İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi

İsrail polisi, sabah namazından sonra baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da, bir grup Filistinlinin sığındığı Kıble Mescidi çevresinden çekildi.

İsrail polisi, sabah namazından sonra baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da, bir grup Filistinlinin sığındığı Kıble Mescidi çevresinden çekildi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinli gruba müdahale etmeden alandan çıktı.

Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinli gençlerin oluşturduğu gruplar, polisin çekilmesinin ardından tekbir getirerek, sloganlar atarak ve havai fişek patlatarak kutlama yaptı. Öğlen namazı için Mescid-i Aksa'y gelen yüzlerce kişilik grup, sloganlarla gençlere eşlik etti.

Yüzden fazla Fanatik Yahudi yerleşimcinin, gruplar halinde İsrail polisinin denetiminde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskınlar ise yerel saatle 10.00'da bitti.

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimciler çıkınca kapıları açmasının ardından yüzlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya geldi. Filistinliler, İsrail işgali karşıtı sloganlar attı. İsrail polisi bir süre Kıble Mescidi yakınındaki Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail polisi gençlerin girişini engelliyor

Öte yandan İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Aksa ve çevresinde gerçekleşen olaylarda 17 kişi yaralandı, bunlardan 5'i hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamursuz Bayramı'nda İsrail polisinin gözetiminde 545 fanatik Yahudi yerleşimci gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin yerel saatle 07.00 sularında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve avluda bulunan herkesi dışarı çıkardığını söyledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa, içerisindeki Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra'yı kuşattığını aktaran Kisvani, polisin Esbat Kapısı ve Avlu'da bulunanlara şiddet uyguladığına işaret etti.

Kisvani, Kıble Mescidi içinde bulunanların hoparlörden anonslar yapması üzerine polisin ses odasını bastığını ve sesi kesmek için kabloları kestiğini aktardı. Kisvani, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyebilmesi için bu yöntemlere başvurduğunu ekledi.

İsrail polisinden sabah Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış, Mescid-i Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinliler, İsrail polisine havai fişek atmış. İsrail polisi de Filistinlilerin havai fişek attığı kırık camdan içeri kauçuk mermilerle müdahale etmişti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmişti.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa'da kalmıştı.

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İsrail, Mescit, Yahudi, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail polisi, sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi - Son Dakika
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