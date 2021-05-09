İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı - Son Dakika

İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı

09.05.2021 08:38

İsrail polisinin namazdan çıkanlara müdahale etmesi Yaralanan Filistinlilerin sedyelerle taşınması Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

İsrail polisinin namazdan çıkanlara müdahale etmesi

Yaralanan Filistinlilerin sedyelerle taşınması

Filistinli gençlerin taş atarak karşılık vermesi İsrail polisi, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaraladı.

Haremi-i Şerif'te kılınan sabah namazının ardından yüzlerce kişi, Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak Filistin ve Hamas bayrakları açtı.

"Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa" ve "Hepimiz Şeyh Cerrah'ız" (İsrail'n bazı Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği Doğu Kudüs mahallesinin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha sonra Aksa'nın Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

Olay yerindeki AA foto muhabirinin aktardığına göre, bu iki kapının dışında bekleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı. Yaralanmaların 5'inin baş bölgesinden, dördünün ayaktan ve birinin elden gerçekleştiği belirtilen açıklamada, polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiği kaydedildi.

Filistin Kızılayının açıklamasında, ayrıca yaralılardan birinin ağzına plastik mermi isabet ettiği ve çenesinin yarıldığı belirtildi.

İsrail polisi bazı Filistinli gençleri de gözaltına aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından durum normale döndü.

İsrail polisinin önceki gün Mescid-i Aksa'nın içine girerek gerçekleştirdiği müdahalede 205 Filistinli yaralanmıştı.

Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı
İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı
İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı
İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı

Kubbetüs Sahra, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate müdahale etti: 10 yaralı - Son Dakika


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