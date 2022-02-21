Üye Girişi
İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı

21.02.2022 21:08
İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde biri engelli 3 kişi yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde biri engelli 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik saldırısında yaralanan 3 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, yaralıların hastaneye nakli sırasında İsrail güçlerinin yaralılardan birini taşıyan ambulansı durdurarak arama yaptığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, son günlerde gerginliğin tırmandığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çıkan olaylarda engelli olduğu belirtilen Muhammed Acluni yaralandı, Filistinli bir kadının da aldığı darbeler neticesinde kollarında morluklar oluştu.

Olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, çok sayıda İsrail askerinin down sendromlu olduğu anlaşılan Filistinli bir gencin üzerine yürüdüğü ve kollarından çekiştirdiği, engelli gencin ise korku içinde kendini savunmaya çalıştığı görülüyor.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önüne, buradaki Yahudi yerleşimcileri koruma bahanesiyle çadır kurmuştu.

Ben-Gvir, yerleşimci taraftarlarını bölgeye çağırmış, Filistinliler ise bu eyleme karşı çıkmak için gösteri yapmaya çalışmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombası, cop, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etmiş, göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'de başta Likud olmak üzere sağ ve dindar Siyonist partiler, Ben-Gvir'in çadırına gelerek destek ziyaretinde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması Son dakika haberi: İsrail güçleri 36 Filistinliyi gözaltına aldı Son dakika haberi: İsrail güçleri 36 Filistinliyi gözaltına aldı

Doğu Kudüs, Engelli, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:14:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement