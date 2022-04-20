İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor - Son Dakika
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İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor

20.04.2022 10:33
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını art arda dördüncü günde sürdüren İsrail polisi, sabah namazının ardından Harem-i Şerif'e girdi.

Buradaki Filistinlileri zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, ardından fanatik Yahudi yerleşimcileri Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya aldı. İsrail polisi Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'nın avlularında da eşlik etti.

Bu arada sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup Filistinli kadının, Aksa içinde Kubbetüs Sahra'nın önünde İsrail polisine karşı oturma eylemi yaptığı görüldü.

Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda İsrail polisi korumasında Aksa'ya yönelik baskınlarını artırırken İsrail hükümetinin cuma gününden itibaren buna müsaade etmeyeceği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Cuma günü başlayacak uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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İsrail, Yahudi, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 4. günde devam ediyor - Son Dakika


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