İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor - Son Dakika
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İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor

21.04.2022 10:36

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, sabah namazında sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Bu arada İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığı öne sürüldü.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor

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Mescit, Yahudi, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor - Son Dakika
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