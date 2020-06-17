İsrail polisi Yafa'da İsrail vatandaşı 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, Filistin'in tarihi kenti Yafa'da Müslümanlara ait El-İs'af Mezarlığı çevresinde toplanan İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tel Aviv-Yafa Belediye Meclisi Üyesi Emir Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail mahkemesinin El-İs'af Mezarlığı'ndaki tüm hafriyat ve inşaat çalışmalarının durdurulması kararı vermesi üzerine kararın uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için mezarlığa gelen İsrail vatandaşı Filistinlilerin polisin engeline takıldığını söyledi.

Polis ile mezarlığa gelen Filistinliler arasında arbede yaşandığını belirten Bedran, İsrail güçlerinin ses ve göz yaşartıcı gaz kullandığını, bazı Filistinlileri darp ettiğini ve 4 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu vatandaşların kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle dağıtıldıkları ve gözaltına alındıkları" ifade edildi.

Yüzlerce Filistinli, geçen cuma günü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin katılımıyla El-İs'af Mezarlığı çevresinde cuma namazı kılmış ve namaz sonrası bir süre burada gösteri düzenlemişti.

Ne olmuştu?

Tel Aviv Belediyesi, 2018'de Nahum Goldmann Caddesi üzerinde bulunan bir binayı yıkarak yerine evsizler için sığınma evi yapmak istemişti.

Binanın temel kazılarında çok sayıda insan kemiğine rastlanmıştı.

Bunun üzerine Yafa sakinleri buranın bir Müslüman mezarlığı olduğunu belirterek kazı çalışmalarının durdurulması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi ocak ayında, kazıların durdurulması için yapılan başvuruyu reddederek, Müslüman mezarlığı üzerindeki inşaat çalışmalarına onay vermişti.

Tel Aviv Belediyesi, bu hafta başında söz konusu mezarlıkta kazı çalışmalarına yeniden başlamıştı.