Son Dakika Haberleri: İsrail Polisinden Aksa Hatibine Harem-i Şerif Engeli

İsrail Polisinden Aksa Hatibine Harem-i Şerif Engeli

1 saat önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Aksa hatibi ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'yi engellemeye çalıştı.

İsrail Polisinden Aksa Hatibine Harem-i Şerif Engeli, System.String[]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Aksa hatibi ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'yi engellemeye çalıştı.

Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Sabri AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın batı yönündeki Silsile (Zincirli) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerken İsrail polisi tarafından tanınmasına rağmen kimlik kontrolünden geçirilerek mabede girişinin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Kimliğini polise göstermeyi reddettiğini belirten Şeyh Sabri, "Mescit görevlisi polise benim Şeyh İkrime Sabri olduğumu söylese de polis beni tanıdığını ancak kimliğimi göstermemi istedi. Kimliğimi göstermeyi reddettim ve gözaltına alınsam da mescide gireceğim dedim. Yaklaşık 10 dakika kadar kapının önünde beklemek zorunda kaldım." dedi.

Polisin daha sonra kimliği görme talebinden vazgeçtiğini ve mescide girişine izin verdiğini ifade eden Şeyh Sabri, "Bu apaçık bir küstahlıktır. Din adamlarına hakaret etmeye çalışıyorlar. Ancak biz de buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:41 Kaynak: AA

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