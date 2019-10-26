İsrail polisinden Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahale (2)

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde gösteri düzenledi.

Gösterinin başlamasından kısa süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi, ses bombası kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Destek gösterisine devam edenlere müdahale eden polis, Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail polisi basın mensuplarını hedef aldı

Gösteriyi takip eden basın mensupları da İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı. Gösteri sırasında görüntü almaya çalışan Anadolu Ajansının (AA) Filistinli kameramanı Faiz Abu Rmeleh darbedildi.

Rmeleh'ı, elinde kamerası olması ve basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen darbeden bir İsrail polisi, çevredekilerin araya girmesi üzerine uzaklaştı.